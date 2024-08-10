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Регион
10 августа, 13:23

КНДР отправила новую партию шаров с мусором в сторону Южной Кореи

КНДР опять запустила в сторону Южной Кореи воздушные шары — предположительно, с мусором. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

"Есть вероятность, что с изменением направления ветра шары будут двигаться в сторону северных районов провинции Кёнгидо", — рассказали в Комитете начальников штабов Вооружённых сил Республики Корея.

Эта провинция находится на границе с КНДР и Сеулом. Южнокорейские власти призвали граждан не подходить к упавшим шарам, а также сообщать о подобных объектах в органы.

В Южной Корее решили приостановить соглашение с КНДР из-за шаров с мусором и навозом
В Южной Корее решили приостановить соглашение с КНДР из-за шаров с мусором и навозом

С мая 2024 года КНДР отправила политическим оппонентам более двух тысяч воздушных шаров с мусором, навозом и червями. В Сеуле отвечают тем же: посылают на север шары деньгами, сериалами и клипами в жанре K-pop на USB-накопителях. А недавно Сеул решил подключить ещё и громкоговорители, установленные на границе

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X / TreasChest

Александра Мышляева
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