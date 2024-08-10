КНДР отправила новую партию шаров с мусором в сторону Южной Кореи

КНДР опять запустила в сторону Южной Кореи воздушные шары — предположительно, с мусором. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

"Есть вероятность, что с изменением направления ветра шары будут двигаться в сторону северных районов провинции Кёнгидо", — рассказали в Комитете начальников штабов Вооружённых сил Республики Корея.