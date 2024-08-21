Российский «Ланцет» догнал движущуюся самоходку ВСУ под Курском и стёр в порошок ВС РФ подбили «Ланцетом» движущуюся самоходную артустановку ВСУ под Курском 21 августа, 12:44 Оператор дрона ВС РФ. Обложка © ТАСС / Александр Река

Российские военные уничтожили точным ударом дрона «Ланцет» движущуюся самоходную артиллерийскую установку ВСУ в приграничных районах Курской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Российский «Ланцет» догнал движущуюся самоходку ВСУ под Курском. Видео © Минобороны РФ

«Выявленную с помощью БЛА Zala движущуюся боевую технику противника в ночное время уничтожил прямым попаданием расчёт барражирующего боеприпаса «Ланцет». Самоходная артиллерийская установка ВСУ уничтожена вместе с полным боекомплектом», — уточнили в ведомстве.

Ранее российские военнослужащие «Северной» группировки сравняли с землёй ударом барражирующего боеприпаса «Ланцет» украинскую бронемашину «Козак», которая показалась в Курской области.

Авторы Татьяна Миссуми