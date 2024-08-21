Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Российский «Ланцет» догнал движущуюся самоходку ВСУ под Курском и стёр в порошок

ВС РФ подбили «Ланцетом» движущуюся самоходную артустановку ВСУ под Курском

21 августа, 12:44
Оператор дрона ВС РФ. Обложка © ТАСС / Александр Река

Оператор дрона ВС РФ. Обложка © ТАСС / Александр Река

Российские военные уничтожили точным ударом дрона «Ланцет» движущуюся самоходную артиллерийскую установку ВСУ в приграничных районах Курской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Российский «Ланцет» догнал движущуюся самоходку ВСУ под Курском. Видео © Минобороны РФ

«Выявленную с помощью БЛА Zala движущуюся боевую технику противника в ночное время уничтожил прямым попаданием расчёт барражирующего боеприпаса «Ланцет». Самоходная артиллерийская установка ВСУ уничтожена вместе с полным боекомплектом», — уточнили в ведомстве.

Два украинских дрона уничтожены силами ПВО над Тульской областью
Два украинских дрона уничтожены силами ПВО над Тульской областью

Ранее российские военнослужащие «Северной» группировки сравняли с землёй ударом барражирующего боеприпаса «Ланцет» украинскую бронемашину «Козак», которая показалась в Курской области.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!