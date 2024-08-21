Российский «Ланцет» догнал движущуюся самоходку ВСУ под Курском и стёр в порошок
ВС РФ подбили «Ланцетом» движущуюся самоходную артустановку ВСУ под Курском
Оператор дрона ВС РФ. Обложка © ТАСС / Александр Река
Российские военные уничтожили точным ударом дрона «Ланцет» движущуюся самоходную артиллерийскую установку ВСУ в приграничных районах Курской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
Российский «Ланцет» догнал движущуюся самоходку ВСУ под Курском. Видео © Минобороны РФ
«Выявленную с помощью БЛА Zala движущуюся боевую технику противника в ночное время уничтожил прямым попаданием расчёт барражирующего боеприпаса «Ланцет». Самоходная артиллерийская установка ВСУ уничтожена вместе с полным боекомплектом», — уточнили в ведомстве.
Ранее российские военнослужащие «Северной» группировки сравняли с землёй ударом барражирующего боеприпаса «Ланцет» украинскую бронемашину «Козак», которая показалась в Курской области.