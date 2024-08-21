Китаянка забеременела, надев купленное в Интернете нижнее бельё

Девочка из Китая забеременела после того, как надела купленное в интернете нижнее бельё. О положении сообщила мать подростка, пишет Oddity Central.

По словам китаянки, её дочь заказала комплект в онлайн-магазине и забеременела после того, как надела обновки. Абсурдность ситуации пытался доказать и продавец нижнего белья, после того, как от него потребовали объяснений. Он сообщил китаянке, что на производстве работают исключительно женщины, а начальник сделал вазэктомию, поэтому беременность не является ответственностью компании.

Директор магазина даже хотел связаться с женщиной, но узнал, что она ведёт свой блог. Не исключено, что таким образом она просто хотела привлечь новую аудиторию.