Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 августа, 18:05

«Парни, ничего не бойтесь»: Герой России обратился к будущим бойцам СВО

Герой России подполковник Джумагалиев посоветовал не боятся собирающимся на СВО

Герой России подполковник Мирлан Джумагалиев заявил, что получил госнаграду за сослуживцев, которые боролись с врагом вместе с ним. По его словам, добровольцам не стоит бояться ехать на фронт, ведь там все работают словно большая семья. Сообщение военного опубликовала пресс-служба Минобороны России.

Мирлан Джумагалиев. Видео © Telegram / Минобороны России

«Высокую государственную награду получил я в первую очередь за свой личный состав, за своих парней, которые вместе со мной бок о бок выполняли задачи специальной военной операции. Естественно хочу сказать: "Парни, я скоро к вам вернусь". Самое главное — работать так, как и работали прежде. Для парней, которые только собираются в зону СВО: «Ничего не бойтесь», — сказал Джумагалиев.

"Вы уже победили": Путин пообщался с чеченскими добровольцами, отправляющимися на СВО
"Вы уже победили": Путин пообщался с чеченскими добровольцами, отправляющимися на СВО

Напомним, сегодня в Национальном центре управления обороной РФ Министр обороны России Андрей Белоусов наградил отличившихся участников СВО. Глава ведомства вручил российским военнослужащим высшие государственные награды страны – медали "Золотая Звезда" и именное огнестрельное оружие.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Александра Мышляева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров