«Парни, ничего не бойтесь»: Герой России обратился к будущим бойцам СВО

Герой России подполковник Мирлан Джумагалиев заявил, что получил госнаграду за сослуживцев, которые боролись с врагом вместе с ним. По его словам, добровольцам не стоит бояться ехать на фронт, ведь там все работают словно большая семья. Сообщение военного опубликовала пресс-служба Минобороны России.

«Высокую государственную награду получил я в первую очередь за свой личный состав, за своих парней, которые вместе со мной бок о бок выполняли задачи специальной военной операции. Естественно хочу сказать: "Парни, я скоро к вам вернусь". Самое главное — работать так, как и работали прежде. Для парней, которые только собираются в зону СВО: «Ничего не бойтесь», — сказал Джумагалиев.