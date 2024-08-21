«Парни, ничего не бойтесь»: Герой России обратился к будущим бойцам СВО
Герой России подполковник Джумагалиев посоветовал не боятся собирающимся на СВО
Герой России подполковник Мирлан Джумагалиев заявил, что получил госнаграду за сослуживцев, которые боролись с врагом вместе с ним. По его словам, добровольцам не стоит бояться ехать на фронт, ведь там все работают словно большая семья. Сообщение военного опубликовала пресс-служба Минобороны России.
Мирлан Джумагалиев. Видео © Telegram / Минобороны России
«Высокую государственную награду получил я в первую очередь за свой личный состав, за своих парней, которые вместе со мной бок о бок выполняли задачи специальной военной операции. Естественно хочу сказать: "Парни, я скоро к вам вернусь". Самое главное — работать так, как и работали прежде. Для парней, которые только собираются в зону СВО: «Ничего не бойтесь», — сказал Джумагалиев.
Напомним, сегодня в Национальном центре управления обороной РФ Министр обороны России Андрей Белоусов наградил отличившихся участников СВО. Глава ведомства вручил российским военнослужащим высшие государственные награды страны – медали "Золотая Звезда" и именное огнестрельное оружие.
Telegram / Минобороны России