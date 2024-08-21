Герой России рассказал о боевом духе российских военных в зоне СВО
Майор Захаров: Выполняя каждую боевую задачу, моё подразделение идёт до конца
Герой Российской Федерации, гвардии майор Егор Захаров рассказал о слаженной и решительной работе своего подразделения во время ожесточённых боёв за освобождение населённого пункта в зоне СВО, а также о боевом духе российских бойцов. Фрагмент видео с его словами опубликовала пресс-служба Министерства обороны России.
Герой России, гвардии майор Егор Захаров о боевом духе своего подразделения. Видео © Telegram / Минобороны России
«Личный состав нашего подразделения, в том числе моей роты, нашего мотострелкового батальона очень настроен. Отважно каждую задачу выполняем, героически, идём до конца», — рассказал офицер.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что сегодня в Национальном центре управления обороной России глава МО РФ Андрей Белоусов вручил награды отличившимся при выполнении боевых задач военнослужащим. Бойцы получили высшие государственные награды "Золотая Звезда" и именное оружие.
Telegram / Минобороны России