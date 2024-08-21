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21 августа, 18:13

Герой России рассказал о боевом духе российских военных в зоне СВО

Майор Захаров: Выполняя каждую боевую задачу, моё подразделение идёт до конца

Герой Российской Федерации, гвардии майор Егор Захаров рассказал о слаженной и решительной работе своего подразделения во время ожесточённых боёв за освобождение населённого пункта в зоне СВО, а также о боевом духе российских бойцов. Фрагмент видео с его словами опубликовала пресс-служба Министерства обороны России.

Герой России, гвардии майор Егор Захаров о боевом духе своего подразделения. Видео © Telegram / Минобороны России

«Личный состав нашего подразделения, в том числе моей роты, нашего мотострелкового батальона очень настроен. Отважно каждую задачу выполняем, героически, идём до конца»,рассказал офицер.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, что сегодня в Национальном центре управления обороной России глава МО РФ Андрей Белоусов вручил награды отличившимся при выполнении боевых задач военнослужащим. Бойцы получили высшие государственные награды "Золотая Звезда" и именное оружие.

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Telegram / Минобороны России

Юрий Лысенко
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