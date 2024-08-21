Герой России рассказал о боевом духе российских военных в зоне СВО

Герой Российской Федерации, гвардии майор Егор Захаров рассказал о слаженной и решительной работе своего подразделения во время ожесточённых боёв за освобождение населённого пункта в зоне СВО, а также о боевом духе российских бойцов. Фрагмент видео с его словами опубликовала пресс-служба Министерства обороны России.