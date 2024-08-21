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В Петербурге два продавца обманули Ozon на 3,5 млн рублей

21 августа, 13:48
Компания Ozon стала жертвой аферистов. Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Компания Ozon стала жертвой аферистов. Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Компания Ozon стала жертвой мошенников. Два продавца из Санкт-Петербурга развели маркетплейс на 3,5 миллиона рублей, воспользовавшись акцией «Товары за рубль». Денежную сумму они постепенно обналичивали с середины июля. Об этом пишет Mash.

Аферисты действовали просто: они скупали свои же товары по акции, потом сдавали их, набивали звёздочки. За эти же звёздочки вновь приобретали свою продукцию. Как итог — получали компенсацию за акцию от Ozon, а затем просто отвозили товары обратно на склад и сбывали по полной цене.

Когда руководство маркетплейста заинтересовалось ситуацией, то были отсмотрены видеокамеры с ПВЗ. На кадрах те же два продавца по несколько раз за день забирали свой же товар. Ущерб оценён в размере 3 547 000 рублей. Сейчас полиция проводит проверку.

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Ранее сообщалось, что Ozon компенсировал ущерб продавцу, которому вернули коробку с мылом и шурупами вместо дорогостоящего iPad. В беседе с Life.ru в компании заявили, что проведут расследование.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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