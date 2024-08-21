В МИД России обеспокоились размыванием безъядерного статуса Японии

Москва будет внимательно наблюдать за действиями Токио по расширению военно-морской активности около границ РФ. Отдельным предметом беспокойства является возможное размывание безъядерного статуса Японии, заявила представитель российского МИД Мария Захарова.

«Внимательно следим за шагами Токио по расширению военно-морской активности вблизи российских границ на Дальнем Востоке, втягиванием в неё внерегиональных игроков из числа государств-членов НАТО», — сообщила Захарова на брифинге.

С её слов, Россия обеспокоена планами Японии по «размыванию национального безъядерного статуса путём подключения к совместным ядерным миссиям США», а также учений с отработкой союзнической стратегической авиации, предусматривающей выполнение ядерных задач и возможное размещение на японской территории ракет средней дальности американского производства.