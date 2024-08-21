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21 августа, 14:04

В МИД России обеспокоились размыванием безъядерного статуса Японии

Москва будет внимательно наблюдать за действиями Токио по расширению военно-морской активности около границ РФ. Отдельным предметом беспокойства является возможное размывание безъядерного статуса Японии, заявила представитель российского МИД Мария Захарова.

«Внимательно следим за шагами Токио по расширению военно-морской активности вблизи российских границ на Дальнем Востоке, втягиванием в неё внерегиональных игроков из числа государств-членов НАТО», — сообщила Захарова на брифинге.

С её слов, Россия обеспокоена планами Японии по «размыванию национального безъядерного статуса путём подключения к совместным ядерным миссиям США», а также учений с отработкой союзнической стратегической авиации, предусматривающей выполнение ядерных задач и возможное размещение на японской территории ракет средней дальности американского производства.

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Ранее в российском МИД выразили решительный протест в связи с проведением в июле совместных японо-американских учений Orient Shield, в том числе в районах острова Хоккайдо, расположенных в непосредственной близости к границам РФ.

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Life.ru

Владимир Озеров
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