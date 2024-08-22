Мокрый вопрос: Профессор ветеринарии рассказал, как часто нужно мыть собак и кошек

Многие владельцы домашних животных задумываются о частоте купания своих питомцев и выборе средств для ухода за ними. Сейчас в зоомагазинах можно найти большое количество шампуней, которые могут быть как ухаживающими, так и лечебными или антибактериальными.

Для того чтобы подобрать косметические средства для вашего питомца, необходимо учесть его индивидуальные особенности. Как это сделать? Об этом Life.ru спросил у директора Института ветеринарной, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности, профессора кафедры ветеринарной медицины университета "Росбиотех" Игоря Гламаздина.

Врачи рекомендуют мыть собаку не реже одного раза в два месяца, а кошку — раз в четыре месяца. Однако в некоторых случаях может быть полезно регулярно проводить питомцу водную терапию. Профессор ветеринарной медицины Игорь Гламаздин

Собеседник Life.ru обратил внимание на несколько факторов, которые следует учитывать при подготовке водных процедур:

1. Уровень активности собаки или кошки. Если ваш питомец ведёт активный образ жизни и много времени проводит на свежем воздухе, ему могут потребоваться частые водные процедуры, особенно если он регулярно плавает в бассейнах или возится в грязи.

2. Тип шерсти или состояние кожи. Собаки и кошки с длинной или вьющейся шерстью, по словам Гламаздина, чаще нуждаются в мытье и уходе, чтобы предотвратить её спутывание.

3. Аллергия или кожные заболевания. У некоторых животных есть аллергия или проблемы с кожей, которые требуют регулярного купания с лечебными средствами. В таких случаях подходящая частота купания зависит от совета вашего ветеринара или грумера.

4. Возраст и здоровье животного также играют важную роль в определении времени купания. У молодых и пожилых животных, объясняет ветеринар, могут быть проблемы с кожей и шерстью, требующие тщательного внимания. Например, у пожилых собак и кошек часто возникают неприятности из-за сухой и потрескавшейся кожи, что может потребовать применения специального гипоаллергенного мыла и увлажняющих средств. Если вы не уверены, как часто следует купать своего питомца, рекомендуется проконсультироваться с ветеринаром или грумером.