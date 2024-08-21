Латвия высылает девять россиян, на очереди ещё 1500

Латвийское руководство решило выдворить с территории страны ещё девять россиян, 1500 заявок находится в процессе рассмотрения. Об этом сообщила председатель Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Латвии Майра Розе.

«Принято девять решений о выдворении в принудительном порядке. Выполнено уже было три, ещё один запросил убежища, у него есть причины, ему кажется, что его нельзя выдворять», — заявила Розе.

Она рассказала, что около 900 человек, не выполнивших требования для получения ВНЖ, скончались от преклонного возраста. Розе добавила, что на рассмотрении у властей Латвии до сих пор находятся около 1500 заявок на получение вида на жительство.