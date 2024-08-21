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21 августа, 13:57

Латвия высылает девять россиян, на очереди ещё 1500

В Латвии объявили о выдворении девяти россиян в принудительном порядке

Ратушная площадь в Риге. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ints Vikmanis

Ратушная площадь в Риге. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ints Vikmanis

Латвийское руководство решило выдворить с территории страны ещё девять россиян, 1500 заявок находится в процессе рассмотрения. Об этом сообщила председатель Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Латвии Майра Розе.

«Принято девять решений о выдворении в принудительном порядке. Выполнено уже было три, ещё один запросил убежища, у него есть причины, ему кажется, что его нельзя выдворять», — заявила Розе.

Она рассказала, что около 900 человек, не выполнивших требования для получения ВНЖ, скончались от преклонного возраста. Розе добавила, что на рассмотрении у властей Латвии до сих пор находятся около 1500 заявок на получение вида на жительство.

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Ранее Майру Розе заявила, что власти Латвии приняли решение выслать из страны троих россиян, не сумевших получить постоянный ВНЖ. Чтобы обзавестись таким документом необходимо сдать экзамен по латышскому языку, получив минимальную оценку и подтвердить своё финансовое благополучие.

Владимир Озеров
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