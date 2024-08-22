Сорвать нельзя оставить: Врач поставила точку в споре о вреде незрелых помидоров
Врач Кашух: Зелёные помидоры содержат опасные для человека яды-алкалоиды
Если съесть зелёный помидор, у человека могут возникнуть тошнота, рвота, боль в животе. Обложка © Kandinsky / Life.ru
Долгое время считалось, что незрелые плоды томата ядовиты и могут нанести вред здоровью. Зеленые (незрелые) помидоры содержат опасные для человека химические вещества — алкалоиды: соланин и томатин.
Для самого помидора это своеобразный механизм защиты: яды необходимы, чтобы овощ не съедали слишком рано и его семена успевали вызревать для дальнейшего размножения вида. А вот для человека они действительно опасны: могут негативно воздействовать на ЖКТ, а при употреблении в больших количествах — и на нервную систему, предупреждает врач - эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.
Соланин и томатин способны разрушать клеточные мембраны и мешать работе некоторых ферментов. Это приводит к повреждению клеток, воспалительным реакциям, ухудшению пищеварения. В больших количествах они могут воздействовать на нервную систему и вызывать целый ряд симптомов, вплоть до судорог и дыхательной недостаточности. Если человек попробовал зеленый помидор и чувствует себя хорошо, паниковать не стоит. Но если появилась тошнота, рвота, боль в животе или головная боль, следует не откладывая обратиться за медицинской помощью.
объяснила в беседе с Life.ru врач Екатерина Кашух.
Хорошая новость в том, что ядовитые вещества в помидорах постепенно разрушаются по мере созревания, даже если это происходит не на ветке, а дома на полке.
«В прохладном климате помидоры не всегда успевают вызревать на грядке, поэтому нередко люди собирают их зелеными и ждут, пока они дойдут на подоконнике. Делать так можно: концентрация токсичных веществ в плоде постепенно снизится и есть его будет неопасно. Ядовитые компоненты в помидорах разрушаются быстрее, если оставить их в теплом и светлом месте. На полное созревание плода требуется от нескольких дней до 2 недель», — советует наша собеседница.
Иногда помидоры употребляют и в недозревшем виде. Это делают, чтобы сохранить урожай, который не успевает вызреть, или добавить рациону разнообразия: зеленые помидоры очень ароматные и имеют приятную плотную текстуру. Однако употреблять их в пищу стоит только после термической обработки или маринования. В этом случае их токсичность уменьшается до допустимого уровня.
«Приготовление, например жарка, запекание или ферментация, действительно снижает токсичность томатов. В интернете можно найти много рецептов заготовок на зиму, горячих блюд и закусок из зеленых томатов. Однако надежнее все-таки дать плодам дозреть самостоятельно и уже потом есть. При употреблении недозревших помидоров сохраняется риск отравления и других нежелательных реакций», — говорит врач.
Такие меры предосторожности касаются именно недозревших помидоров. Некоторые сорта и в спелом виде имеют зеленый окрас. Они неопасны для здоровья, и даже наоборот — считаются более полезными, чем привычные сорта, пояснила Екатерина Кашух.
Зелёные томаты — богатый источник витамина A, C и йода. Также они содержат железо, кальций, магний и другие минералы, необходимые для нормальной работы организма. Их можно смело рассматривать как альтернативу обычным, красным сортам томатов. Отличить их от недозревших довольно легко: они мягкие и имеют более насыщенный тёмный оттенок.
врач Екатерина Кашух
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