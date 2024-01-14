Цвет кожуры не принципиален: Агроном рассказал, как выбрать спелый ананас

Ананасы можно купить в любое время года, но иногда они бывают незрелыми или испорченными. Всему виной неправильное хранение, рассказал агроном Михаил Воробьёв. Эксперт объяснил, как выбрать спелый и вкусный плод.

В первую очередь людям следует обратить внимание на запах, потому что кожура у ананаса бывает и зелёной, и ярко-жёлтой — это зависит от сорта и не всегда говорит о степени зрелости. А вот если плод благоухает характерным ананасовым ароматом, значит, он созрел. Также ананас должен быть относительно твёрдым и немножко пружинить, подчеркнул Воробьёв.

"Если он мягкий на ощупь, как мандарин, то это никуда не годится. Это может означать, что его неправильно хранили и он подмёрз. Мягкость — один из признаков испорченного ананаса. Другие признаки — увядшая верхушка и неприятный запах, который говорит о брожении внутри плода", — пояснил он в интервью радио Sputnik.

Также специалист предупреждает, что в недозревших ананасах в сравнительно большом количестве содержатся протеолитические ферменты, из-за которых могут возникать неприятные ощущения во рту. Эти ферменты разъедают слизистые оболочки и кожу, и, когда человек ест ананас, у него пощипывает язык и губы. При этом в созревшем ананасе абсолютно безобидное количество ферментов. Кроме того, есть простой способ ускорить созревание неспелого ананаса.

"Сделать это можно с помощью этилена, который выделяют любые зрелые фрукты. Если положить в целлофановый пакет яблоки, мандарины, апельсины и ананас, то созревшие плоды все вместе начнут выделять этилен — газ, который является гормоном старения для растений. И ананас начнёт интенсивно проходить все стадии развития, то есть станет спелым", — сказал Воробьёв, добавив, что замедлить созревание тропического плода можно при низкой положительной температуре, то есть в холодильнике.