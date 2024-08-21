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21 августа, 14:00

В аэропортах Мурманска и Апатит введено ограничение воздушного пространства

Аэропорты Мурманска и Апатит ввели ограничение воздушного пространства, в воздушных гаванях не принимают и не выпускают самолёты. Об этом рассказал близкий к аэропортам источник.

"С 15:46 мск аэропорты Мурманск и Апатиты прекратили приём и выпуск ВС по причине наличия ограничений на использование воздушного пространства, ограниченного окружностью радиусом 100 км", — сказал он в беседе с ТАСС.

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Ранее Life.ru сообщал, что аэропорты Москвы отправили 8 самолётов на запасные аэродромы из-за одной из крупнейших атак ВСУ. Утром стало известно, что временные ограничения в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Evgenii Panov

Александра Мышляева
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