В аэропортах Мурманска и Апатит введено ограничение воздушного пространства

Аэропорты Мурманска и Апатит ввели ограничение воздушного пространства, в воздушных гаванях не принимают и не выпускают самолёты. Об этом рассказал близкий к аэропортам источник.

"С 15:46 мск аэропорты Мурманск и Апатиты прекратили приём и выпуск ВС по причине наличия ограничений на использование воздушного пространства, ограниченного окружностью радиусом 100 км", — сказал он в беседе с ТАСС.