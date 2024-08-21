Путин посетил новый Детский центр имени Рошаля в Красногорске

Президент России Владимир Путин приехал в новый Детский клинический центр (ДКЦ) имени Леонида Рошаля в Красногорске, который скоро примет первых пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Президент РФ Владимир Путин приехал в новый Детский клинический центр им. Рошаля. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Уточняется, что новый центр получил имя известного хирурга, президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Михайловича Рошаля. Строительство медицинского учреждения происходило с 2021 года. В новом центре каждый год около 15 тысяч детей будут получать помощь по ОМС, а ещё 150 тысяч — проходить обследования и посещать консультации.

В Детском клиническом центре будут работать все направления детской медицины, это 28 профилей медпомощи. Кроме того, в учреждении установлено передовое оборудование, в том числе отечественное. Также на крыше центра построили вертолётную площадку для транспортировки сложных пациентов из любой точки региона.

В новом центре будет работать свыше 500 ведущих специалистов в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике и по другим направлениям, а также более 800 человек среднего медицинского персонала. Клинический центр вмещает более 460 коек.