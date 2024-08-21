В России впервые оштрафовали VPN-провайдера за отсутствие плашки иноагента

Таганский суд столицы назначил штраф в размере 400 тысяч рублей провайдеру VPN-сервиса HideMy.name компании Hidemy.network* за посты в телеграм-канале без указания маркировки иностранного агента. Об этом сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции. Это первый в российской судебной практике штраф для подобной организации.

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы юрлицо — Hidemy.network Ltd.* признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 400 тысяч рублей», — говорится в публикации.

Напомним, что компания Hidemy.network Ltd*, которая реализовывала VPN-сервис HideMy.name., была признана иностранным агентом в ноябре 2023 года в соответствии с решением российского Министерства юстиции. Причиной стали публикации в телеграм-канале организации с распространением ложных сведений о деятельности ВС РФ.