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21 августа, 14:32

В России впервые оштрафовали VPN-провайдера за отсутствие плашки иноагента

Суд Москвы назначил штраф в 400 тысяч VPN-провайдеру Hidemy.network Ltd.*

Таганский суд столицы назначил штраф в размере 400 тысяч рублей провайдеру VPN-сервиса HideMy.name компании Hidemy.network* за посты в телеграм-канале без указания маркировки иностранного агента. Об этом сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции. Это первый в российской судебной практике штраф для подобной организации.

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы юрлицо — Hidemy.network Ltd.* признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 400 тысяч рублей», — говорится в публикации.

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Напомним, что компания Hidemy.network Ltd*, которая реализовывала VPN-сервис HideMy.name., была признана иностранным агентом в ноябре 2023 года в соответствии с решением российского Министерства юстиции. Причиной стали публикации в телеграм-канале организации с распространением ложных сведений о деятельности ВС РФ.

*Организация находится в списке иностранных агентов Минюста России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A

Юрий Лысенко
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