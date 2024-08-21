Российским военным под Курском срочно передали дроны, прозванные кошмаром для ВСУ
«Калашников» перевыполнил план по дронам «Куб», поставив БПЛА в Курскую область
Концерну «Калашников» удалось превысить план, поставив больше дронов-камикадзе «Куб» с увеличенным боевым могуществом, чем предусматривали контракты на 2024 год. БПЛА, прозванные кошмаром для ВСУ, применяются для отражения атак противника по приграничью Курской области.
«Калашников» в очередной раз выполнил опережающую отгрузку управляемых барражирующих боеприпасов (УББ) «Куб», предусмотренную контрактами на 2024 год. Изделия производства «Калашникова» отправлены в адрес заказчика в объёме, существенно превышающем заявленный план, что стало возможным благодаря эффективному операционному управлению и глубокой модернизации производства», — сообщает концерн.
Президент компании Алан Лушников заявил, что его предприятие старается с каждым годом увеличивать объём поставок таких изделий, поскольку они показали хорошую эффективность в зоне СВО, а также активно применяются российской армией для отражения нападения Украины на Курскую область.
Дрон «Куб» используется для уничтожения одиночных и групповых объектов бронетехники в тактической глубине противника, а его улучшенные версии обладают усиленными характеристиками боевой мощи.
Ранее в концерне «Калашников» представили новую модель ручного пулемёта РПЛ-20, оснащённого подствольным гранатомётным комплексом ГП-46. Его лента вмещает в себя 100-200 патронов калибра 5,45 мм.