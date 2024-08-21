Воздушная тревога звучит по всей Мурманской области

«На территории Мурманской области выявлена воздушная угроза применения беспилотника. Все необходимые меры по повышению безопасности приняты», — написал глава региона в телеграм-канале.

Чибис призвал местных жителей проявлять бдительность и сообщить обо всех внештатных и подозрительных ситуациях по телефону 112.

А ранее Life.ru писал, что за ночь система противовоздушной обороны России (ПВО) уничтожила 45 беспилотников самолётного типа над пятью регионами страны. Самая крупная атака отбита в Брянской области, где было сбито сразу 23 БПЛА. Ещё 11 дронов уничтожили над Московской областью.