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21 августа, 14:38

Воздушная тревога звучит по всей Мурманской области

В Мурманской области объявили угрозу применения беспилотника

В Мурманской области выявлена угроза применения беспилотника. О воздушной тревоге предупредил губернатор региона Андрей Чибис.

«На территории Мурманской области выявлена воздушная угроза применения беспилотника. Все необходимые меры по повышению безопасности приняты», — написал глава региона в телеграм-канале.

Чибис призвал местных жителей проявлять бдительность и сообщить обо всех внештатных и подозрительных ситуациях по телефону 112.

В аэропортах Мурманска и Апатит введено ограничение воздушного пространства
В аэропортах Мурманска и Апатит введено ограничение воздушного пространства

А ранее Life.ru писал, что за ночь система противовоздушной обороны России (ПВО) уничтожила 45 беспилотников самолётного типа над пятью регионами страны. Самая крупная атака отбита в Брянской области, где было сбито сразу 23 БПЛА. Ещё 11 дронов уничтожили над Московской областью.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / boscorelli

Дарья Нарыкова
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