Роскосмос объявил состав экипажей для полётов к МКС в 2025–2026 годах

Роскосмос назначил состав экипажей, которые отправятся на Международную космическую станцию (МКС) в 2025-2026 годах. Космонавты полетят на пилотируемых кораблях «Союз МС», сообщили в госкорпорации.

«Межведомственная комиссия назначила космонавтов и астронавтов в основные и дублирующие экипажи длительных экспедиций, которым предстоит отправиться на Международную космическую станцию на пилотируемых кораблях «Союз МС» в 2025–2026 годах», — говорится в сообщении Роскосмоса.

В основной состав МКС-73 вошли Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Джонатан Ким, в МКС-74 — Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Олег Платонов, а в МКС-75 — Пётр Дубров, Сергей Корсаков и Анна Кикина. При этом полёт Джонатана Кима состоится по соглашению Роскосмоса и NASA. Он пройдёт в рамках программы перекрёстных полётов.

Космонавты Сергей Корсаков, Пётр Дубров и Анна Кикина. Обложка © Госкорпорация «Роскосмос»

Космонавты Кирилл Песков (слева), Сергей Микаев (посередине) и Олег Платонов (справа). Обложка © Госкорпорация «Роскосмос»

«По этому договору космонавт Роскосмоса Кирилл Песков включён в экипаж корабля Crew Dragon (миссия Crew-10), запуск — в феврале 2025 года», — сообщили в госкорпорации.