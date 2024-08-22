Никаких газировок и булочек: Врач раскрыла правильный рацион для ребёнка в период сдачи экзаменов

Периоды подготовки к экзаменам и их сдача являются самыми сложными в жизни каждого школьника и студента. Чтобы в эти моменты не потерять контроль над собой, важно не только правильно питаться, но и исключить из рациона стимуляторы. Об этом заявила RuNews24.ru доктор психологических наук и врач-психотерапевт Анна Бабинина.

В дни сдачи экзаменов следует отказаться от продуктов, содержащих большие дозы кофеина, в частности энергетиков. Чай и кофе можно оставить, однако не надо пить по 10–15 чашек. Стоит помнить, что за фазой возбуждения следует фаза торможения. Поэтому ребёнок, напротив, может впасть в сонное состояние и завалить тест.

«В период подготовки к экзамену ребёнку можно давать грецкие орехи и миндаль, который способствует работе мозга. Грейпфрутовый сок, особенно свежеприготовленный, и миндаль — это то, что можно употреблять фактически всем», — посоветовала Бабинина.

А вот тормозить работу мозга будут чипсы, газировка, сладкие булочки, сухарики и солёные орешки. Вместо лимонадов лучше пить минеральную воду, желательно без газа. К употреблению различных седативных препаратов для успокоения следует подходить очень осторожно. Вместо них лучше заварить чай зверобоя. Он снимет напряжение и тревожность.

«Рекомендовать какие-то седативные препараты я бы не стала. Если ребёнок и до этого напряжён и тревожен, то можно давать растительные препараты — то есть естественные седативные препараты. Я бы предпочла давать их в виде отваров, добавок в чай, а не в виде медикаментов», — отметила психотерапевт.