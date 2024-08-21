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21 августа, 19:25

Будет сильно страдать: Психолог объяснила, почему нельзя покупать собаку маленькому ребёнку

Психолог Селиванова: Лучший возраст ребёнка для покупки собаки — 10–12 лет

Внезапная смерть питомца может стать большим горем для семьи. Чтобы не столкнуться с такими страданиями, перед покупкой стоит знать среднюю продолжительность жизни той или иной породы собак. Некоторые четвероногие живут дольше своих соплеменников, и это научно доказанный факт.

По данным специалистов из Королевского ветеринарного колледжа Великобритании, меньше всех живут французские бульдоги. Их средний возраст составляет 4,53 года. Чуть дольше — 7,39 года — проживёт английский бульдог. В топ-5 также попали мопс (7,65), американский бульдог (7,79) и чихуахуа (7,91). К долгожителям относятся немецкая овчарка (10,16) и кавалер-кинг-чарльз-спаниель (10,45).

Как объяснила психолог Наталья Селиванова в разговоре с aif.ru, продолжительность жизни собаки особенно следует знать, если в семье есть дети. Лучше заводить питомца, когда ребёнок находится в осознанном возрасте — 10–12 лет. Даже если любимец проживёт недолго, ему будет проще пережить его гибель.

«Средняя продолжительность жизни питомца должна быть до возраста ребёнка, где он начинает воспринимать мир осознанно», — подчеркнула специалист.

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Ранее россиянам назвали шесть пород собак, которые не переносят одиночества. Они были выведены для тесного общения с человеком, поэтому зачастую оказываются сильно привязаны к хозяину. А ещё представители этих пород невероятно тяжело переносят разлуку со своим человеком, поэтому оставлять их надолго нельзя. В их числе мопс, бишон-фризе и левретка.

Обложка ©

freepik / jcomp

Алёна Зиновьева
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