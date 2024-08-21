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21 августа, 17:25
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Армянские политики закидали посольство Белоруссии картошкой, яйцами и помидорами

Представители армянской партии «Во имя Республики» устроили акцию протеста у посольства Белоруссии в Ереване. Во главе с их лидером Арманом Бабаджаняном они закидали представительство республики картошкой, яйцами и помидорами.

Армяне закидали посольство Белоруссии яйцами. Видео © Telegram / Sputnik Ближнее зарубежье

На такую акцию армянские политики вышли после слов белорусского президента Александра Лукашенко, который заявил, что постсоветские страны хотят от России что-то взять, ничего не давая взамен. Он также отметил, что западным странам Армения не нужна.

Из репортажа, который вёл принадлежащий Бабаджаняну онлайн-ресурс 1in.am, видно, что участники протеста у стен посольства скандировали: «Вон из Армении». Отметим, что сотрудники полиции на действия митингующих внимания не обращали.

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Ранее армянский премьер Никол Пашинян заявил, что ни он сам, ни официальные лица республики не приедут в Белоруссию, пока её президентом будет Александр Лукашенко. Он обвинил коллегу в том, что тот, будучи председателем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), готовил конфликт в Нагорном Карабахе в 2020 году.

Обложка ©

Telegram / Sputnik Ближнее зарубежье

Александра Мышляева
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