Армянские политики закидали посольство Белоруссии картошкой, яйцами и помидорами

Представители армянской партии «Во имя Республики» устроили акцию протеста у посольства Белоруссии в Ереване. Во главе с их лидером Арманом Бабаджаняном они закидали представительство республики картошкой, яйцами и помидорами.

Армяне закидали посольство Белоруссии яйцами. Видео © Telegram / Sputnik Ближнее зарубежье

На такую акцию армянские политики вышли после слов белорусского президента Александра Лукашенко, который заявил, что постсоветские страны хотят от России что-то взять, ничего не давая взамен. Он также отметил, что западным странам Армения не нужна.

Из репортажа, который вёл принадлежащий Бабаджаняну онлайн-ресурс 1in.am, видно, что участники протеста у стен посольства скандировали: «Вон из Армении». Отметим, что сотрудники полиции на действия митингующих внимания не обращали.