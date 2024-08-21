Путин признался, что держит в голове огромное количество информации
Президент России Владимир Путин держит огромное количество информации в голове благодаря работе. Об этом глава государства рассказал, беседуя с 91-летним детским хирургом Леонидом Рошалем, в честь которого открыли новый Детский клинический центр.
Владимир Путин пообщался с медиками Детского клинического центра имени Леонида Рошаля в Красногорске. Видео © Telegram / Кремль. Новости
Прославленный врач во время экскурсии пояснил российскому лидеру, что открывающееся медучреждение «может поспорить и по задумкам, и по содержанию с любым детским центром в стране».
«Я думаю, что с любым мировым центром может [поспорить]», — подчеркнул Путин.
Медики сообщили президенту, что новый центр медпомощи для детей предполагает оказание помощи по 28 направлениям. Уже завтра, 22 августа, здесь начнётся консультативный приём, который будет организован в единый информационный центр. Путин отметил, что предстоит очень интересная работа.
Рошаль поразился осведомлённостью российского лидера по поводу работы центра. Медик поинтересовался, как это у него удаётся. Путин же ответил, что это его работа, где ему нужно очень много запоминать.
Напомним, сегодня, 21 августа, Владимир Путин приехал в новый Детский клинический центр (ДКЦ) имени Леонида Рошаля в Красногорске. Строительство учреждения велось с 2021 года. В новом центре около 15 тысяч детей будут получать помощь по ОМС ежегодно, а ещё 150 тысяч — проходить обследования и посещать консультации врачей.
Telegram / Кремль. Новости