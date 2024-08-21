Путин признался, что держит в голове огромное количество информации

Президент России Владимир Путин держит огромное количество информации в голове благодаря работе. Об этом глава государства рассказал, беседуя с 91-летним детским хирургом Леонидом Рошалем, в честь которого открыли новый Детский клинический центр.

Владимир Путин пообщался с медиками Детского клинического центра имени Леонида Рошаля в Красногорске. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Прославленный врач во время экскурсии пояснил российскому лидеру, что открывающееся медучреждение «может поспорить и по задумкам, и по содержанию с любым детским центром в стране».

«Я думаю, что с любым мировым центром может [поспорить]», — подчеркнул Путин.

Медики сообщили президенту, что новый центр медпомощи для детей предполагает оказание помощи по 28 направлениям. Уже завтра, 22 августа, здесь начнётся консультативный приём, который будет организован в единый информационный центр. Путин отметил, что предстоит очень интересная работа.

Рошаль поразился осведомлённостью российского лидера по поводу работы центра. Медик поинтересовался, как это у него удаётся. Путин же ответил, что это его работа, где ему нужно очень много запоминать.