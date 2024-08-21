Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 августа, 16:25

Путин признался, что держит в голове огромное количество информации

Президент России Владимир Путин держит огромное количество информации в голове благодаря работе. Об этом глава государства рассказал, беседуя с 91-летним детским хирургом Леонидом Рошалем, в честь которого открыли новый Детский клинический центр.

Владимир Путин пообщался с медиками Детского клинического центра имени Леонида Рошаля в Красногорске. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Прославленный врач во время экскурсии пояснил российскому лидеру, что открывающееся медучреждение «может поспорить и по задумкам, и по содержанию с любым детским центром в стране».

«Я думаю, что с любым мировым центром может [поспорить]», — подчеркнул Путин.

Медики сообщили президенту, что новый центр медпомощи для детей предполагает оказание помощи по 28 направлениям. Уже завтра, 22 августа, здесь начнётся консультативный приём, который будет организован в единый информационный центр. Путин отметил, что предстоит очень интересная работа.

Рошаль поразился осведомлённостью российского лидера по поводу работы центра. Медик поинтересовался, как это у него удаётся. Путин же ответил, что это его работа, где ему нужно очень много запоминать.

В Москве после реконструкции открыли приёмное отделение Морозовской больницы
В Москве после реконструкции открыли приёмное отделение Морозовской больницы

Напомним, сегодня, 21 августа, Владимир Путин приехал в новый Детский клинический центр (ДКЦ) имени Леонида Рошаля в Красногорске. Строительство учреждения велось с 2021 года. В новом центре около 15 тысяч детей будут получать помощь по ОМС ежегодно, а ещё 150 тысяч — проходить обследования и посещать консультации врачей.

Обложка ©

Telegram / Кремль. Новости

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Путин
  • Леонид Рошаль
  • Общество
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров