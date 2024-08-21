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21 августа, 17:11

"Это символ Сталина": Глава МИД Польши поделился мечтами о сносе советской высотки в Варшаве

Глава МИД Польши Сикорский: Жаль, что сталинскую высотку в Варшаве нельзя снести

Дворец культуры и науки в Варшаве. Обложка © Wikipedia / Carlos Delgado

Дворец культуры и науки в Варшаве. Обложка © Wikipedia / Carlos Delgado

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил сожаление, что сталинскую высотку в Варшаве, в здании которой находится Дворец культуры и науки, нельзя снести из-за статуса памятника. Он считает, что общий дизан-код города из-за неё смотрится плохо.

«Это символ Сталина. И я также считаю, что эта смесь стилей некрасива», — сказал он в эфире Польского радио.

Кроме того, он добавил, что здание «неэкологично», так как при строительстве использовался асбест. По словам политика, высотку признали памятником во время правления партии «Право и справедливость».

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Кстати, ранее Life.ru рассказывал, что из 561 памятника советским воинам-освободителям в Польше снесли более половины. По состоянию на 1 декабря 2023 года официально ликвидированы и полностью уничтожены 468 монументов. Осталось всего 93 памятника. Аналогичная тенденция наблюдается и в Чехии, однако там из 665 мемориальных объектов ликвидировано только 28.

Александра Мышляева
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