"Это символ Сталина": Глава МИД Польши поделился мечтами о сносе советской высотки в Варшаве
Глава МИД Польши Сикорский: Жаль, что сталинскую высотку в Варшаве нельзя снести
Дворец культуры и науки в Варшаве. Обложка © Wikipedia / Carlos Delgado
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил сожаление, что сталинскую высотку в Варшаве, в здании которой находится Дворец культуры и науки, нельзя снести из-за статуса памятника. Он считает, что общий дизан-код города из-за неё смотрится плохо.
«Это символ Сталина. И я также считаю, что эта смесь стилей некрасива», — сказал он в эфире Польского радио.
Кроме того, он добавил, что здание «неэкологично», так как при строительстве использовался асбест. По словам политика, высотку признали памятником во время правления партии «Право и справедливость».
Кстати, ранее Life.ru рассказывал, что из 561 памятника советским воинам-освободителям в Польше снесли более половины. По состоянию на 1 декабря 2023 года официально ликвидированы и полностью уничтожены 468 монументов. Осталось всего 93 памятника. Аналогичная тенденция наблюдается и в Чехии, однако там из 665 мемориальных объектов ликвидировано только 28.