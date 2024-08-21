"Это символ Сталина": Глава МИД Польши поделился мечтами о сносе советской высотки в Варшаве

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил сожаление, что сталинскую высотку в Варшаве, в здании которой находится Дворец культуры и науки, нельзя снести из-за статуса памятника. Он считает, что общий дизан-код города из-за неё смотрится плохо.

«Это символ Сталина. И я также считаю, что эта смесь стилей некрасива», — сказал он в эфире Польского радио.

Кроме того, он добавил, что здание «неэкологично», так как при строительстве использовался асбест. По словам политика, высотку признали памятником во время правления партии «Право и справедливость».