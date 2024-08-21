"Едем, бабульки, всё нормально": Российский боец облачил в броню пожилых курянок и спас их от ВСУ

Военнослужащий ВС РФ с позывным Тихий записал ещё один колоритный роуд-муви на территории Курской области. Героинями ролика стали пожилые жительницы приграничного села Любимовка, которых боец эвакуировал в целях безопасности. Кадрами поделился Mash.

«Ничего, всё будет хорошо. Едем, бабульки, едем, всё нормально. В соседнее село на дискотеку! Потихонечку, аккуратненько», — подбодрил попутчиц военный.

Это не первый ролик с участием Тихого. В середине августа российский боец запечатлел кадры эвакуации сослуживца, который в одиночку встретил украинскую ДРГ под Курском и долгое время сдерживал противника. Лишь когда силы защитника иссякли, он несколько дней выходил к своим через леса.