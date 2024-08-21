Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 августа, 18:46

"Едем, бабульки, всё нормально": Российский боец облачил в броню пожилых курянок и спас их от ВСУ

Mash показал кадры эвакуации двух пенсионерок из курского приграничья

Военнослужащий ВС РФ с позывным Тихий записал ещё один колоритный роуд-муви на территории Курской области. Героинями ролика стали пожилые жительницы приграничного села Любимовка, которых боец эвакуировал в целях безопасности. Кадрами поделился Mash.

«Ничего, всё будет хорошо. Едем, бабульки, едем, всё нормально. В соседнее село на дискотеку! Потихонечку, аккуратненько», — подбодрил попутчиц военный.

Эвакуация двух пенсионерок из курского приграничья. Видео © Telegram / Mash

Это не первый ролик с участием Тихого. В середине августа российский боец запечатлел кадры эвакуации сослуживца, который в одиночку встретил украинскую ДРГ под Курском и долгое время сдерживал противника. Лишь когда силы защитника иссякли, он несколько дней выходил к своим через леса.

Эвакуированных из Курской области вызвались приютить 56 регионов России
Эвакуированных из Курской области вызвались приютить 56 регионов России
Обложка ©

Telegram / Mash

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Ситуация в Курской области
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Общество
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров