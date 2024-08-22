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21 августа, 23:40

Стало известно, на что будет давить Харрис в своей программной речи

Предвыборный штаб: Харрис в программной речи скажет об экономических проблемах

Камала Харрис. Обложка © Flickr / The White House

Камала Харрис. Обложка © Flickr / The White House

Программная речь кандидата в президенты США от Демпартии Камалы Харрис, которую она произнесёт в четверг, будет сфокусирована на мерах по решению проблем американских граждан, включая экономическую сторону. Об этом РИА «Новости» рассказал директор по коммуникациям предвыборного штаба политика Майкл Тайлер.

«Я не готов анонсировать что-либо конкретное, касающееся положений внешней политики, в её речи», — при этом сообщил Тайлер на полях проходящего в эти дни в Чикаго общенационального съезда Демократической партии США.

По его словам, Харрис вместе с её соратником Тимом Уолцем, который был избран на роль кандидата в вице-президенты, собираются акцентировать внимание слушателей на развитии страны и уровне жизни американских граждан. Тайлер напомнил, что выступления Харрис, включая то, что состоялось в Северной Каролине, опирались на снижение стоимости продуктов, жилья, строительство новых домов, налоговые преобразования. В новой речи Харрис планирует детально пройтись по пунктам своей предвыборной программы.

Камала Харрис пересела на бронированный автобус Секретной службы США
Камала Харрис пересела на бронированный автобус Секретной службы США

Напомним, что теперь Камала Харрис является официальным кандидатом в президенты США. Демократическая партия выбрала её на пост главы американского государства. Теперь политик обязана представлять фракцию на ноябрьских выборах. Церемониальное голосование за кандидата провели 20 августа в рамках общенационального съезда демократов на арене United Center в Чикаго. Харрис уже выразила однопартийцам признательность за оказанное доверие.

Анатолий Симоненко
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