Стало известно, на что будет давить Харрис в своей программной речи
Предвыборный штаб: Харрис в программной речи скажет об экономических проблемах
Камала Харрис. Обложка © Flickr / The White House
Программная речь кандидата в президенты США от Демпартии Камалы Харрис, которую она произнесёт в четверг, будет сфокусирована на мерах по решению проблем американских граждан, включая экономическую сторону. Об этом РИА «Новости» рассказал директор по коммуникациям предвыборного штаба политика Майкл Тайлер.
«Я не готов анонсировать что-либо конкретное, касающееся положений внешней политики, в её речи», — при этом сообщил Тайлер на полях проходящего в эти дни в Чикаго общенационального съезда Демократической партии США.
По его словам, Харрис вместе с её соратником Тимом Уолцем, который был избран на роль кандидата в вице-президенты, собираются акцентировать внимание слушателей на развитии страны и уровне жизни американских граждан. Тайлер напомнил, что выступления Харрис, включая то, что состоялось в Северной Каролине, опирались на снижение стоимости продуктов, жилья, строительство новых домов, налоговые преобразования. В новой речи Харрис планирует детально пройтись по пунктам своей предвыборной программы.
Напомним, что теперь Камала Харрис является официальным кандидатом в президенты США. Демократическая партия выбрала её на пост главы американского государства. Теперь политик обязана представлять фракцию на ноябрьских выборах. Церемониальное голосование за кандидата провели 20 августа в рамках общенационального съезда демократов на арене United Center в Чикаго. Харрис уже выразила однопартийцам признательность за оказанное доверие.