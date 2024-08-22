Стало известно, на что будет давить Харрис в своей программной речи

Программная речь кандидата в президенты США от Демпартии Камалы Харрис, которую она произнесёт в четверг, будет сфокусирована на мерах по решению проблем американских граждан, включая экономическую сторону. Об этом РИА «Новости» рассказал директор по коммуникациям предвыборного штаба политика Майкл Тайлер.

«Я не готов анонсировать что-либо конкретное, касающееся положений внешней политики, в её речи», — при этом сообщил Тайлер на полях проходящего в эти дни в Чикаго общенационального съезда Демократической партии США.

По его словам, Харрис вместе с её соратником Тимом Уолцем, который был избран на роль кандидата в вице-президенты, собираются акцентировать внимание слушателей на развитии страны и уровне жизни американских граждан. Тайлер напомнил, что выступления Харрис, включая то, что состоялось в Северной Каролине, опирались на снижение стоимости продуктов, жилья, строительство новых домов, налоговые преобразования. В новой речи Харрис планирует детально пройтись по пунктам своей предвыборной программы.