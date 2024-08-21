Восьмилетний мальчик скончался после падения с 40-метровой скалы в Абхазии
Рицинский реликтовый национальный парк. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ritsa.park
Автомобильная поездка нижегородской семьи в горы Абхазии завершилась гибелью восьмилетнего ребёнка. Мальчик сорвался с 40-метровой скалы в Рицинском ущелье и рухнул в воду. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.
По словам директора Рицинского национального парка Адамура Багателии, за несколько минут до трагедии семейная пара остановилась на обочине дороги для фотосессии на фоне гор. Стоянка экскурсионного транспорта в этом месте запрещена, уточнил он. Малыш забрался на большой камень, не удержал равновесие и сорвался вниз. Его тело из воды достали сотрудники заповедника.
«Нацпарк берёт на себя все расходы по организации и доставке тела мальчика в Нижний Новгород. Россияне поедут домой на своём транспорте, а мы доставим ребёнка», — рассказал Багателия РИА «Новости».
Ранее неосторожность стала причиной гибели в Дагестане 13-летней девочки и 37-летней женщины. Они находились в салоне автомобиля, который рухнул с неогороженного серпантина из-за забывчивости водителя — он не поставил транспорт с проколотым колесом на ручник.