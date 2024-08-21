Восьмилетний мальчик скончался после падения с 40-метровой скалы в Абхазии

Автомобильная поездка нижегородской семьи в горы Абхазии завершилась гибелью восьмилетнего ребёнка. Мальчик сорвался с 40-метровой скалы в Рицинском ущелье и рухнул в воду. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

По словам директора Рицинского национального парка Адамура Багателии, за несколько минут до трагедии семейная пара остановилась на обочине дороги для фотосессии на фоне гор. Стоянка экскурсионного транспорта в этом месте запрещена, уточнил он. Малыш забрался на большой камень, не удержал равновесие и сорвался вниз. Его тело из воды достали сотрудники заповедника.

«Нацпарк берёт на себя все расходы по организации и доставке тела мальчика в Нижний Новгород. Россияне поедут домой на своём транспорте, а мы доставим ребёнка», — рассказал Багателия РИА «Новости».