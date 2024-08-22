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21 августа, 21:22

СК возбудил дело из-за обнаружения 49 непогребённых тел в Ленобласти

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за обнаружения 49 незахороненных тел умерших в Ленинградской области. Ведомство обвиняет местных чиновников в халатности.

По данным следствия, с 19 мая по 10 июля члены администрации посёлка Токсово не организовывали захоронение умерших, у которых не было родственников. Эти действия расцениваются как преступные и халатные, из-за чего были существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства.

«В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту непринятия должностными лицами мер к погребению умерших граждан», — указано в сообщении.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в лесу в Новой Москве обнаружили человеческие останки. Организована доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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Агентство «Москва» / Софья Сандурская

Анатолий Симоненко
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