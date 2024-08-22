СК возбудил дело из-за обнаружения 49 непогребённых тел в Ленобласти

По данным следствия, с 19 мая по 10 июля члены администрации посёлка Токсово не организовывали захоронение умерших, у которых не было родственников. Эти действия расцениваются как преступные и халатные, из-за чего были существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства.