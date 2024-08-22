СК возбудил дело из-за обнаружения 49 непогребённых тел в Ленобласти
Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за обнаружения 49 незахороненных тел умерших в Ленинградской области. Ведомство обвиняет местных чиновников в халатности.
По данным следствия, с 19 мая по 10 июля члены администрации посёлка Токсово не организовывали захоронение умерших, у которых не было родственников. Эти действия расцениваются как преступные и халатные, из-за чего были существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства.
«В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту непринятия должностными лицами мер к погребению умерших граждан», — указано в сообщении.
Ранее Life.ru рассказывал, что в лесу в Новой Москве обнаружили человеческие останки. Организована доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Агентство «Москва» / Софья Сандурская