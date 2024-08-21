Девятиклассник сыграл в Кубке России по футболу и стал рекордсменом турнира
Вратарь «Кубани» Сафонов в 14 лет стал самым молодым игроком в истории Кубка РФ
14-летний Роман Сафонов, ставший самым молодым игроком в истории Кубка России. Обложка © Telegram / FONBET Кубок России
В матче второго раунда Пути регионов Кубка России за «Кубань» в стартовом составе вышел 14-летний вратарь Роман Сафонов. Он стал самым молодым игроком в истории турнира.
Прежний рекорд принадлежал нападающему Роману Каримову, который в мае 2008 года сыграл в турнире за омский "Иртыш" в возрасте 15 лет, 2 месяцев и 25 дней.
Матч завершился победой "Кубань-Холдинг" из станицы Павловской со счётом 5:0.
«Сначала был у всех шок, а потом все сказали: «Ты просто заслужил этого. Добивайся, докажи, что ты заслужил», — сказал новоиспечённый рекордсмен.
14-летний Роман Сафонов, ставший самым молодым игроком в истории Кубка России. Видео © Telegram / FONBET Кубок России
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