Девятиклассник сыграл в Кубке России по футболу и стал рекордсменом турнира

В матче второго раунда Пути регионов Кубка России за «Кубань» в стартовом составе вышел 14-летний вратарь Роман Сафонов. Он стал самым молодым игроком в истории турнира.

Прежний рекорд принадлежал нападающему Роману Каримову, который в мае 2008 года сыграл в турнире за омский "Иртыш" в возрасте 15 лет, 2 месяцев и 25 дней.

Матч завершился победой "Кубань-Холдинг" из станицы Павловской со счётом 5:0.

«Сначала был у всех шок, а потом все сказали: «Ты просто заслужил этого. Добивайся, докажи, что ты заслужил», — сказал новоиспечённый рекордсмен.

14-летний Роман Сафонов, ставший самым молодым игроком в истории Кубка России. Видео © Telegram / FONBET Кубок России