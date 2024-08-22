В Швейцарии забили тревогу из-за подрыва нейтралитета страны

Самая крупная партия Швейцарии «Демократический союз центра» (UDC) заявила, что власти страны виновны в подрыве нейтралитета государства. Соответствующее заявление опубликовано на сайте политсилы. Причина этих обвинений кроется в том, что президент страны Виола Амхерд, а также правительство собираются присоединиться к «военному Шенгену» Евросоюза.

«UDC решительно выступает против участия Швейцарии в военных проектах ЕС в рамках PESCO. Таким образом, Федеральный совет безрассудно отказывается от нейтралитета и суверенитета нашей страны», — указано в заявлении.

По мнению представителей партии, участие в пакте угрожает безопасности швейцарцев. Депутаты выступили за то, чтобы Федеральный совет вынес на рассмотрение парламента вопрос о присоединении к проекту. Они отметили, что цели Швейцарии как нейтрального и независимого государства разнятся с направлением Евросоюза.