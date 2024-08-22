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22 августа, 01:23

США перебросили на Ближний Восток очередной авианосец

CENTCOM: На Ближний Восток из США прибыл авианосец Abraham Lincoln

Американский авианосец Abraham Lincoln. Обложка © Wikipedia / Mass Communication Specialist 3rd Class Clint Davis

Американский авианосец Abraham Lincoln. Обложка © Wikipedia / Mass Communication Specialist 3rd Class Clint Davis

Американская ударная группа во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln прибыла на Ближний Восток. Информацию передаёт Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM).

«USS Abraham Lincoln (CVN 72), оснащённый истребителями F-35C и F/A-18 Block III, вошёл в зону ответственности Центрального командования Вооружённых сил США», — указано в сообщении в соцсети X.

Ожидается, что Abraham Lincoln сменит находящуюся в данный момент в регионе группу во главе с авианосцем Theodore Roosevelt.

Авианосец, эсминцы и морпехи: США направили группу кораблей на Ближний Восток на фоне напряжённости
Авианосец, эсминцы и морпехи: США направили группу кораблей на Ближний Восток на фоне напряжённости

Ранее глава Минобороны США Ллойд Остин подтвердил приверженность Вашингтона принятию всех возможных мер для защиты еврейского государства и отметил укрепление позиций американских вооружённых сил на Ближнем Востоке в свете эскалации региональной напряжённости. Он распорядился направить в регион атомную субмарину USS Georgia, оснащённую крылатыми ракетами.

Анатолий Симоненко
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