США перебросили на Ближний Восток очередной авианосец
CENTCOM: На Ближний Восток из США прибыл авианосец Abraham Lincoln
Американский авианосец Abraham Lincoln. Обложка © Wikipedia / Mass Communication Specialist 3rd Class Clint Davis
Американская ударная группа во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln прибыла на Ближний Восток. Информацию передаёт Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM).
«USS Abraham Lincoln (CVN 72), оснащённый истребителями F-35C и F/A-18 Block III, вошёл в зону ответственности Центрального командования Вооружённых сил США», — указано в сообщении в соцсети X.
Ожидается, что Abraham Lincoln сменит находящуюся в данный момент в регионе группу во главе с авианосцем Theodore Roosevelt.
Ранее глава Минобороны США Ллойд Остин подтвердил приверженность Вашингтона принятию всех возможных мер для защиты еврейского государства и отметил укрепление позиций американских вооружённых сил на Ближнем Востоке в свете эскалации региональной напряжённости. Он распорядился направить в регион атомную субмарину USS Georgia, оснащённую крылатыми ракетами.