США перебросили на Ближний Восток очередной авианосец

Американская ударная группа во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln прибыла на Ближний Восток. Информацию передаёт Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM).

«USS Abraham Lincoln (CVN 72), оснащённый истребителями F-35C и F/A-18 Block III, вошёл в зону ответственности Центрального командования Вооружённых сил США», — указано в сообщении в соцсети X.

Ожидается, что Abraham Lincoln сменит находящуюся в данный момент в регионе группу во главе с авианосцем Theodore Roosevelt.