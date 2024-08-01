Авианосец, эсминцы и морпехи: США направили группу кораблей на Ближний Восток на фоне напряжённости

США направили 12 военных кораблей на Ближний Восток на фоне израильских ударов по Бейруту и Тегерану. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванного чиновника Пентагона.

Так, в Средиземное море направились три десантных корабля и два эсминца, на борту которых находятся четыре тысячи морских пехотинцев и моряков. А в Персидском заливе 31 июля находились авианосец "Теодор Рузвельт" и шесть эсминцев. По словам собеседника издания, американское военное ведомство не объявляло о развёртывании на фоне напряжённости из-за гибели высокопоставленных членов палестинского движения ХАМАС и шиитской группировки "Хезболла".