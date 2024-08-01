Авианосец, эсминцы и морпехи: США направили группу кораблей на Ближний Восток на фоне напряжённости
WP: 12 военных кораблей США направлены на Ближний Восток на фоне ударов Израиля
Военный корабль США "Джейсон Данхэм". Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vytautas Kielaitis
США направили 12 военных кораблей на Ближний Восток на фоне израильских ударов по Бейруту и Тегерану. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванного чиновника Пентагона.
Так, в Средиземное море направились три десантных корабля и два эсминца, на борту которых находятся четыре тысячи морских пехотинцев и моряков. А в Персидском заливе 31 июля находились авианосец "Теодор Рузвельт" и шесть эсминцев. По словам собеседника издания, американское военное ведомство не объявляло о развёртывании на фоне напряжённости из-за гибели высокопоставленных членов палестинского движения ХАМАС и шиитской группировки "Хезболла".
Напомним, 31 июля стало известно о смерти главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Политика и телохранителей убили прямо в его резиденции в Тегеране. Палестинское движение возложило ответственность на Израиль, а президент Ирана Масуд Пезешкиан пригрозил Тель-Авиву расплатой. Подобное заявление сделал и духовный лидер Исламской Республики Али Хаменеи. На этом фоне над мечетью Джамкаран в Иране подняли красный флаг, символизирующий призыв к мести. Financial Times писала, что ЕС и США уже провели переговоры на Ближнем Востоке с целью предотвращения войны из-за убийства Хании.