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31 июля, 12:20

Над мечетью Джамкаран в Иране подняли красный флаг мести после убийства Хании

Красный флаг мести, поднятый над куполом мечети Джамкаран в Иране. Обложка © mehrnews.com

Красный флаг мести, поднятый над куполом мечети Джамкаран в Иране. Обложка © mehrnews.com

Над мечетью Джамкаран в Иране подняли красный флаг после убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом пишет агенство Mehr.

Согласно шиитской традиции, он является символом несправедливо пролитой крови. Также флаг призывает к мести. На фото — то, как это выглядит.

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Напомним, утром 31 июля стало известно о смерти Исмаила Хании. Главу политбюро ХАМАС и его телохранителей убили в тегеранской резиденции политика. Движение возложило вину на Израиль, а президент Ирана Масуд Пезешкиан пригрозил Тель-Авиву расплатой. Подобное заявление сделал и духовный лидер Исламской Республики Али Хаменеи.

Матвей Константинов
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