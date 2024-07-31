Над мечетью Джамкаран в Иране подняли красный флаг мести после убийства Хании
Красный флаг мести, поднятый над куполом мечети Джамкаран в Иране. Обложка © mehrnews.com
Над мечетью Джамкаран в Иране подняли красный флаг после убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом пишет агенство Mehr.
Согласно шиитской традиции, он является символом несправедливо пролитой крови. Также флаг призывает к мести. На фото — то, как это выглядит.
Напомним, утром 31 июля стало известно о смерти Исмаила Хании. Главу политбюро ХАМАС и его телохранителей убили в тегеранской резиденции политика. Движение возложило вину на Израиль, а президент Ирана Масуд Пезешкиан пригрозил Тель-Авиву расплатой. Подобное заявление сделал и духовный лидер Исламской Республики Али Хаменеи.