Над мечетью Джамкаран в Иране подняли красный флаг мести после убийства Хании

Над мечетью Джамкаран в Иране подняли красный флаг после убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом пишет агенство Mehr.

Согласно шиитской традиции, он является символом несправедливо пролитой крови. Также флаг призывает к мести. На фото — то, как это выглядит.