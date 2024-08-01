Израильская разведка отследила погибшего в Иране лидера ХАМАС через WhatsApp
Журналистка Манье: Израиль отследил погибшего лидера ХАМАС Ханию через WhatsApp
Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания убит в Тегеране 31 июля. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sadik Gulec
Израильская разведка вычислила местонахождение одного из лидеров палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию через приложение WhatsApp. Об этом на своей странице в социальной сети Х пишет ливанская журналистка Элия Манье.
Представительница средств массовой информации рассказала, что разведслужбы еврейского государства установили шпионскую программу на телефон Хании через WhatsApp. Благодаря этому программному обеспечению (ПО) было обнаружено точное местонахождение палестинского политического деятеля, после чего по нему нанесли удар с беспилотного летательного аппарата.
По словам Манье, установленная на устройство Хании программа похожа на вирус Pegasus, который разрабатывался израильской компанией NSO Group. Такое вредоносное ПО позволяет получать доступ к сообщениям, фотографиям, данным о местоположении и даже контролировать камеру и микрофон телефона без ведома пользователя.
Напомним, утром 31 июля стало известно о смерти Исмаила Хании. Главу политбюро ХАМАС и его телохранителей убили в Тегеране. Движение возложило вину на Израиль, а президент Ирана Масуд Пезешкиан пригрозил Тель-Авиву расплатой.