Израильская разведка отследила погибшего в Иране лидера ХАМАС через WhatsApp

Израильская разведка вычислила местонахождение одного из лидеров палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию через приложение WhatsApp. Об этом на своей странице в социальной сети Х пишет ливанская журналистка Элия Манье.

Представительница средств массовой информации рассказала, что разведслужбы еврейского государства установили шпионскую программу на телефон Хании через WhatsApp. Благодаря этому программному обеспечению (ПО) было обнаружено точное местонахождение палестинского политического деятеля, после чего по нему нанесли удар с беспилотного летательного аппарата.