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22 августа, 04:26

Захарова пообещала Риге ответ на усложнение продления ВНЖ для россиян

Москва не позволит Риге безнаказанно усложнять процедуру продления вида на жительство для россиян. Правовой произвол в отношении простых граждан обернётся для Латвии жёсткими ответными шагами, в том числе и асимметричными, предупредила прибалтийскую республику официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Как известно, осуществлённые российской стороной шаги на экономическом направлении уже ощутимо ударили по бюджетным поступлениям этой прибалтийской страны», — подчеркнула дипломат.

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Напомним, что 21 августа Рига объявила о выдворении девятерых россиян, которые не смогли продлить ВНЖ из-за ужесточённых правил. Та же судьба может ожидать ещё 1,5 тысячи граждан РФ. По новым требованиям им необходимо подтвердить своё финансовое благополучие и сдать экзамен по латышскому языку.

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Telegram / МИД России

Илья Пушкарев
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