Захарова пообещала Риге ответ на усложнение продления ВНЖ для россиян

Москва не позволит Риге безнаказанно усложнять процедуру продления вида на жительство для россиян. Правовой произвол в отношении простых граждан обернётся для Латвии жёсткими ответными шагами, в том числе и асимметричными, предупредила прибалтийскую республику официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Как известно, осуществлённые российской стороной шаги на экономическом направлении уже ощутимо ударили по бюджетным поступлениям этой прибалтийской страны», — подчеркнула дипломат.