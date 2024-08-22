Захарова пообещала Риге ответ на усложнение продления ВНЖ для россиян
Москва не позволит Риге безнаказанно усложнять процедуру продления вида на жительство для россиян. Правовой произвол в отношении простых граждан обернётся для Латвии жёсткими ответными шагами, в том числе и асимметричными, предупредила прибалтийскую республику официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Как известно, осуществлённые российской стороной шаги на экономическом направлении уже ощутимо ударили по бюджетным поступлениям этой прибалтийской страны», — подчеркнула дипломат.
Напомним, что 21 августа Рига объявила о выдворении девятерых россиян, которые не смогли продлить ВНЖ из-за ужесточённых правил. Та же судьба может ожидать ещё 1,5 тысячи граждан РФ. По новым требованиям им необходимо подтвердить своё финансовое благополучие и сдать экзамен по латышскому языку.
Telegram / МИД России