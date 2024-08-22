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22 августа, 05:53

Черноморские морпехи разнесли пулемётное гнездо ВСУ под Курском и истребили стаю боевиков

Черноморские морпехи уничтожили оборонительные позиции ВСУ под Курском

Армия морских пехотинцев 810-й бригады Черноморского флота уничтожила оборонительные позиции ВСУ. Украина соорудила их в Курской области. Как РИА «Новости» сообщил представитель российского силового ведомства, наши ребята смогли захватить пулемётное гнездо противника и уничтожить всю находившуюся внутри стаю украинской армии.

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"Морпехи из 810-й бригады уничтожили наспех сооруженные оборонительные позиции ВСУ в Курской области. Укрепленные позиции были уничтожены вместе с оборонявшимися на них украинскими военными", — рассказал представитель российских силовых структур.

Ранее морпехи из 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск «Север» уже отличились во время боевых действий в Курской области. Они смогли остановить колонну врага. Также российские бойцы пленили нескольких украинских военных, уничтожили девять единиц техники противника и захватили два БТР Stryker.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Getmilitaryphotos

Наталья Афонина
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