Армия морских пехотинцев 810-й бригады Черноморского флота уничтожила оборонительные позиции ВСУ. Украина соорудила их в Курской области. Как РИА «Новости» сообщил представитель российского силового ведомства, наши ребята смогли захватить пулемётное гнездо противника и уничтожить всю находившуюся внутри стаю украинской армии.

"Морпехи из 810-й бригады уничтожили наспех сооруженные оборонительные позиции ВСУ в Курской области. Укрепленные позиции были уничтожены вместе с оборонявшимися на них украинскими военными", — рассказал представитель российских силовых структур.