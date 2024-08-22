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22 августа, 06:35

Казахстан прикрылся Уставом ООН после упрёка Лукашенко о нечестном отношении к России

МИД Казахстана обратился к Уставу ООН после критики Лукашенко об отношении к РФ

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото © Telegram / Кремль. Новости

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото © Telegram / Кремль. Новости

Замминистра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу ответил на упрёк президента Белоруссии Александра Лукашенко в адрес стран СНГ в нечестном отношении к России. Он оправдал поведение страны на встрече с послом республики Павлом Утюпиным в Астане. Детали сообщает МИД Казахстана.

Казахский дипломат заявил, что республика продолжает проводить сбалансированную и мирную внешнюю политику в соответствии с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права.

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«Наша страна твёрдо убеждена, что все разногласия между государствами должны решаться политико-дипломатическими средствами. В нынешних геополитических условиях выработанный главой государства внешнеполитический курс страны доказал свою эффективность», — сообщило МИД Казахстана.

Нуртлеу также «‎призвал белорусскую сторону объективно оценивать позицию Астаны в отношении происходящих процессов».

Напомним, что в интервью телеканалу «‎Россия‎» президент Белоруссии заявил, что сегодня есть множество стран постсоветского времени, которые много всего хотят от России, но сами ничего не дают взамен. В список Лукашенко вошёл и Казахстан. Ещё в одном интервью президент республики говорил, что у него вообще нет разногласий с президентом РФ Владимиром Путиным.

Наталья Афонина
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