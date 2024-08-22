Казахстан прикрылся Уставом ООН после упрёка Лукашенко о нечестном отношении к России

Замминистра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу ответил на упрёк президента Белоруссии Александра Лукашенко в адрес стран СНГ в нечестном отношении к России. Он оправдал поведение страны на встрече с послом республики Павлом Утюпиным в Астане. Детали сообщает МИД Казахстана.

Напомним, что в интервью телеканалу «‎Россия‎» президент Белоруссии заявил, что сегодня есть множество стран постсоветского времени, которые много всего хотят от России, но сами ничего не дают взамен. В список Лукашенко вошёл и Казахстан. Ещё в одном интервью президент республики говорил, что у него вообще нет разногласий с президентом РФ Владимиром Путиным.