С каждым днём Украина становится на шаг ближе к гибели как государство. Специальная военная операция лишь ускоряет этот процесс, заявил бывший премьер-министр страны (2010-2014) Николай Азаров.

«Украина — гибнущая страна. И она начала гибнуть после того, как стала проводиться политика, которая была запланирована после государственного переворота [в 2014 году]. То есть уничтожение всего русского — языка, культуры, генетической памяти и так далее. Конфликт только ускоряет гибель государства», — написал политик.

По словам Азарова, страна не выкарабкается со дна если на посту будет Владимир Зеленский или Пётр Порошенко.

«Даже сам Зеленский вынужден признать, что огромное количество украинцев эмигрировало из страны <…>. Сейчас, по моим оценкам, население Украины сократилось примерно до 17 млн человек. А было 45 млн. Разве это не процесс гибели государства?» — объяснил политик.

Азаров упомянул и упадок экономики на Украине, а также огромную дыру в бюджете. По его мнению, «если конфликт не остановить, страна погибнет».