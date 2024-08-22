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22 августа, 06:55

Азаров предрёк шокирующий конец Украине

Экс-премьер Азаров уверен, что Украина гибнет как государство

С каждым днём Украина становится на шаг ближе к гибели как государство. Специальная военная операция лишь ускоряет этот процесс, заявил бывший премьер-министр страны (2010-2014) Николай Азаров.

«Украина — гибнущая страна. И она начала гибнуть после того, как стала проводиться политика, которая была запланирована после государственного переворота [в 2014 году]. То есть уничтожение всего русского — языка, культуры, генетической памяти и так далее. Конфликт только ускоряет гибель государства»,написал политик.

По словам Азарова, страна не выкарабкается со дна если на посту будет Владимир Зеленский или Пётр Порошенко.

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«Даже сам Зеленский вынужден признать, что огромное количество украинцев эмигрировало из страны <…>. Сейчас, по моим оценкам, население Украины сократилось примерно до 17 млн человек. А было 45 млн. Разве это не процесс гибели государства?» — объяснил политик.

Азаров упомянул и упадок экономики на Украине, а также огромную дыру в бюджете. По его мнению, «если конфликт не остановить, страна погибнет».

Ранее Life.ru рассказал о том, что Киев начала готовить почву для мирный переговоров с Москвой. Достичь договорённостей Украина планирует уже осенью 2024 года. В планах врага отстаивать три важных требования.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / dmytrolarin

Наталья Афонина
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