Важна каждая секунда: Врач перечислил симптомы у детей, требующие неотложной помощи

Не всегда родители обращают внимание на жалобы детей на ту или иную боль и выжидают время, пичкая ребёнка болеутоляющими. Однако такой подход в корне неверный, ведь порой важна каждая минута. Так, например, сильная боль в животе, особенно в правых отделах, может говорить об остром аппендиците и требует немедленной госпитализации. Об этом заявил «Газете.ru» детский хирург Максим Сергиенко.

«Острый аппендицит — это самое частое заболевание в детском возрасте, которое может приводить к перитониту. Похожие жалобы наблюдаются при почечной колике, вызванной мочекаменной болезнью, перекруте придатков матки у девочек. Все эти состояния требуют госпитализации в стационар и часто хирургического лечения», — заявил доктор.

Кроме того, у детей встречаются аномалии развития кишечника. Многократная рвота, приступы боли в животе, вздутия и плохой стул могут быть признаком кишечной непроходимости. В такой ситуации требуется экстренная операция, чтобы не довести до осложнений: некроза кишки, перитонита.

Часто у мальчиков бывают острые боли в мошонке. Они могут сигнализировать о перекруте яичек, при котором сосуды яичка пережаты и оно не снабжается кровью. Восстановить кровоток необходимо в первые шесть часов после возникновения боли, подчеркнул врач. Если в этой ситуации медлить, то можно лишиться органа.

Если у ребёнка обильная рвота и стул с кровью, то это может быть признаком кровотечения. Операция в этом случае бывает неизбежна: хирург ищет источник кровотечения и устраняет причину.

Неотложной операции также требует ущемление паховых грыж, которое сопровождается резким болезненным выпячиванием в паху и рвотой. Чем позже пациент обратится за помощью к врачу, тем выше риск осложнений — некроза и перитонита. Не стоит заниматься самостоятельным лечением гнойников кожи, добавил хирург. Бывали случаи, что неправильное лечение даже маленького прыщика приводило к сепсису, глубоким ранам и дефектам, иногда угрожающим жизни ребёнка.