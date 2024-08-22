Демократам на съезде с Байденом и Харрис подсыпали личинок в еду

Участникам национального съезда Демократической партии в Чикаго в США подсыпали личинок в завтрак. Федеральное бюро расследований (ФБР) взялись расследовать это необычное дело, сообщает издание Daily Mail.

По информации издания, инцидент произошёл 21 августа, на место выехали сотрудники правоохранительных органов. По словам делегата от штата Индиана Трейси Бойд, её группе сообщили о задержке подачи завтрака на какое-то время «из-за инцидента с пропалестинскими активистами».

После инцидента с личинками представитель Демократической партии от штата Индиана Сэм Барлога пояснил, что все граждане США имеют право на мирный протест. Однако, по его словам, «подобным отвратительным нападениям» не может быть места в Соединённых Штатах.