В Севастополе объявлена воздушная тревога, Крымский мост перекрыт 22 августа, 08:18 Shutterstock / FOTODOM / Dmetsov Alexey

В Севастополе объявлена воздушная тревога, жителей просят спуститься в укрытия, перекрыть в домах газ, воду, свет, плотно закрыть окна. Об этом сообщает в своём телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

На фоне срабатывания сигнала об опасности приостановил движение морской пассажирский транспорт. Кроме того, временно перекрыт Крымский мост, автомобили остаются в зоне досмотра, водитель просят следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил, почему между сигналами тревоги и отбоя в регионе иногда проходит всего несколько минут. Градоначальник сообщил, что причиной тому ложные цели, которые Вооружённые силы Украины запускают, чтобы прощупать оборону.

Авторы Татьяна Миссуми