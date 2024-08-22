Бастрыкин вмешался в скандал с "безнаказанными" убийцами автора памятника Куликовской битве
Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела об убийстве скульптора в Москве
Скульптор Юрий Кондрашов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yurykondrashov
Компания пьяных молодых людей напала на скульптора Юрия Кондрашова в одном из скверов в Москве. Расследуется уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
«Компания нетрезвых молодых людей в одном из скверов Москвы напала на скульптора Юрия Кондрашова. Мужчину избили, после чего он скончался в больнице. В эфире отмечается, что родственники погибшего недовольны расследованием уголовного дела и квалификацией действий одного из нападавших», — говорится в сообщении.
Толпа молодых людей избила скульптора Юрия Кондрашова. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы
Инцидент произошёл 23 июня. Скульптор Юрий Кондрашов возвращался домой через сквер «Дивизии народного ополчения» в Москве. Мужчина сделал замечание пьяной компании и попросил вести себя потише, после чего начался конфликт. Один из молодых людей ударил Кондрашова по лицу. Автора памятника героям Куликовской битвы доставили в больницу, но он не выжил.
Следователи расследуют уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. А председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного управления ведомства Андрею Стрижову предоставить доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах случившегося.
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