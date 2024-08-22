Списки пропавших без вести курян пришлось закрыть из-за омерзительной аферы

В Курской области решили закрыть списки пропавших без вести из-за участившихся случаев мошенничества. О том, какую схему использовали аферисты, рассказал председатель поисково-спасательного отряда «Лиза алерт» Григорий Сергеев в беседе с 360.ru.

«Это решение далось нам нелегко, так как публичность информации — один из наших инструментов. Но для того чтобы не рисковать, уменьшить риск для семей, которые пытаются воссоединиться и ищут своих близких, <…> мы решили, что этот инструмент — публичность — мы использовать не будем», — поделился поисковик.

Глава «Лизы алерт» рассказал, что мошенники находили данные о пропавших, которые выставлялись в открытый доступ, и звонили родственникам. Они говорили, что их близкие якобы находятся в плену, а чтобы вытащить их оттуда, надо перечислить определённую сумму на счёт.

Сергеев отметил, что общее число пропавших без вести в Курской области на данный момент неизвестно. В настоящий момент «Лиза алерт» занимается поиском более тысячи жителей, больше 100 человек уже смогли найти. Отряд работает только с обращениями, поступившими напрямую от родственников пропавших.

«Мы сейчас наладили неплохую работу с Минцифры, с Красным Крестом, и, надеюсь, что такими совместными усилиями нам удастся быстрее проводить работу по воссоединению семей», — заявил Сергеев.