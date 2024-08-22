Два брата-подростка пошли в парикмахерскую и бесследно исчезли в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону пропали два брата, которые ушли в парикмахерскую и пропали. Мальчики 9 и 14 лет вышли из дома 21 августа и больше не вернулись.

«Вышли около часа дня из дома, должны были двигаться в посёлок Рассвет так, как на три часа дня были записаны они на стрижку. В 13:20 я с ними созванивалась, буквально минуту разговаривала. Всё было нормально, сказали, что едут на стрижку. Но в итоге в парикмахерскую они не попали и домой не пришли», — рассказала мама потерявшихся детей.

Старший брат Ростислав ушёл из дома в оранжевых шортах и белой футболке с розово-зелёными разводами и небольшими чёрными пальмами. На ногах были чёрные шлёпки. Младший Максим был одет в чёрную майку с изображением обезьяны, серо-зелёные шорты и красно-синие тапки.

Поиски детей всё ещё продолжаются. На помощь приехали волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза алерт» и полиция.