Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 08:55

«‎Россия обречена на победу»: Алаудинов сделал новый прогноз об СВО

Командир «‎Ахмата» Алаудинов обрёк Россию на победу в СВО

Нет никаких сомнений в том, что Россия одержит победу в специальной военной операции. Об этом сообщил в своём телеграм-канале заместитель начальника главного военно-политического управления министерства обороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

Отчёт Апти Алаудинова о ходе спецоперации. Видео © Telegram / Апти Алаудинов «Ахмат»

Командир «Ахмата» сообщил, что российские войска на участке фронта его подразделений полностью контролируют ситуацию. С его слов, противник не предпринимал активных действий, однако ВС РФ удалось подбить около 10 единиц различной военной техники, среди которой было несколько пикапов и американский танк Abrams.

«Мы с вами должны осознанно для себя сделать вывод окончательно, раз и навсегда, что Россия обречена на победу», — уверен военный.

Никаких других вариантов, кроме победы, российская сторона не рассматривает, поскольку её армия является «войском, за которым стоит Всевышний», отметил Алаудинов.

Алаудинов сообщил об уничтожении большого числа солдат ВСУ под Курском
Алаудинов сообщил об уничтожении большого числа солдат ВСУ под Курском

Ранее генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что боевые столкновения в Курской области завершатся в течение двух-трёх месяцев, после чего завершится и вся специальная военная операция.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Natalya Rozhkova

Владимир Озеров
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров