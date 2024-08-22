«‎Россия обречена на победу»: Алаудинов сделал новый прогноз об СВО

Нет никаких сомнений в том, что Россия одержит победу в специальной военной операции. Об этом сообщил в своём телеграм-канале заместитель начальника главного военно-политического управления министерства обороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

Отчёт Апти Алаудинова о ходе спецоперации. Видео © Telegram / Апти Алаудинов «Ахмат»

Командир «Ахмата» сообщил, что российские войска на участке фронта его подразделений полностью контролируют ситуацию. С его слов, противник не предпринимал активных действий, однако ВС РФ удалось подбить около 10 единиц различной военной техники, среди которой было несколько пикапов и американский танк Abrams.

«Мы с вами должны осознанно для себя сделать вывод окончательно, раз и навсегда, что Россия обречена на победу», — уверен военный.

Никаких других вариантов, кроме победы, российская сторона не рассматривает, поскольку её армия является «войском, за которым стоит Всевышний», отметил Алаудинов.