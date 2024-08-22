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22 августа, 09:52

Лыжная сборная Кореи попала в трагическое ДТП в Новой Зеландии, есть погибшие

Yonhap: Трое лыжников из Южной Кореи погибли в ДТП в Новой Зеландии

Трое спортсменов из сборной Южной Кореи по лыжным гонком погибли в дорожной аварии в Новой Зеландии, ещё один был серьёзно травмирован. Об этом сообщает Yonhap.

По информации агентства, трагическое происшествие случилось 22 августа. Микроавтобус со спортсменами врезался в ехавший навстречу автомобиль на участке дороги у горы Кука на Южном острове Новой Зеландии. Два лыжника и тренер погибли при столкновении, утверждает источник, ещё один атлет и водитель пострадали.

Южнокорейская сборная приехала в Новую Зеландию для тренировок и участия в состязаниях. Сейчас МИД страны уточняет причины случившегося и помогает семьям погибших.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Miljan Zivkovic

Юрий Лысенко
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