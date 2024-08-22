Лыжная сборная Кореи попала в трагическое ДТП в Новой Зеландии, есть погибшие

По информации агентства, трагическое происшествие случилось 22 августа. Микроавтобус со спортсменами врезался в ехавший навстречу автомобиль на участке дороги у горы Кука на Южном острове Новой Зеландии. Два лыжника и тренер погибли при столкновении, утверждает источник, ещё один атлет и водитель пострадали.

Ранее Life.ru сообщал о смертельной дорожной аварии в Чебаркульском районе Челябинской области. Автомобиль с двумя людьми слетел в кювет из-за ошибки водителя. Самого шофёра придавило машиной, а второй мужчина вылетел через стекло и лежал примерно в 15 метрах от транспортного средства, не подавая признаков жизни. Водитель вызвал на помощь своих знакомых, которые вытащили его из-под машины и отбуксировали автомобиль. ГАИ мужчина о случившемся не уведомил, его авто отбуксировали. Врачей для своего пассажира он тоже вызывать не стал, того нашли без чувств прохожие спустя несколько часов. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался на следующий день.