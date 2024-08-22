Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 09:24

Отрёкшийся от России экс-боец UFC устроил жёсткое ДТП в Дагестане

SHOT: Бывший боец UFC Мухаммад Мокаев попал в аварию в Дагестане

Бывший боец UFC Мухаммад Мокаев. Обложка © Getty Images / Ben Roberts Photo

Бывший боец UFC Мухаммад Мокаев. Обложка © Getty Images / Ben Roberts Photo

Бывший боец UFC Мухаммад Мокаев попал в аварию в Дагестане. Об этом сообщает SHOT.

Авто, которое попало в ДТП в Дагестане. Фото © SHOT

Авто, которое попало в ДТП в Дагестане. Фото © SHOT

По информации телеграм-канал, авария произошла в районе трассы Хасавюрт — Кизляр. Мокаев ехал за рулём иномарки Mercedes-AMG A 35 AMG вместе с другом. Машина влетела в кювет. Спортсмен и его друг серьёзно не пострадали, местные помогли им выбраться.

В 2023-м году Мокаев просил не упоминать, что он родился в РФ, хотя является уроженцем Буйнакска. В Великобритании, которую боец представляет, он живёт с 12 лет. В 2024-м году у него закончился контракт с UFC, он покинул промоушн.

Бойцы UFC подрались в отеле перед очным боем
Бойцы UFC подрались в отеле перед очным боем

А ранее Life.ru писал, что российская велогонщица Дарина Самойлович погибла в аварии в ДНР. Спортсменке было всего 17 лет.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • ДТП
  • Единоборства Бокс/MMA/UFC
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Спорт
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров