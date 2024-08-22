Отрёкшийся от России экс-боец UFC устроил жёсткое ДТП в Дагестане
SHOT: Бывший боец UFC Мухаммад Мокаев попал в аварию в Дагестане
Бывший боец UFC Мухаммад Мокаев. Обложка © Getty Images / Ben Roberts Photo
Бывший боец UFC Мухаммад Мокаев попал в аварию в Дагестане. Об этом сообщает SHOT.
Авто, которое попало в ДТП в Дагестане. Фото © SHOT
По информации телеграм-канал, авария произошла в районе трассы Хасавюрт — Кизляр. Мокаев ехал за рулём иномарки Mercedes-AMG A 35 AMG вместе с другом. Машина влетела в кювет. Спортсмен и его друг серьёзно не пострадали, местные помогли им выбраться.
В 2023-м году Мокаев просил не упоминать, что он родился в РФ, хотя является уроженцем Буйнакска. В Великобритании, которую боец представляет, он живёт с 12 лет. В 2024-м году у него закончился контракт с UFC, он покинул промоушн.
А ранее Life.ru писал, что российская велогонщица Дарина Самойлович погибла в аварии в ДНР. Спортсменке было всего 17 лет.