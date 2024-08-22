Врач перечислила 4 анализа для ранней диагностики рака

Рак является одним из самых коварных заболеваний, так как на ранних стадиях он часто протекает бессимптомно. Чтобы выявить смертельный недуг вовремя и начать его лечить, следует регулярно сдавать четыре анализа. Каких именно, рассказала онколог Мария Чистякова в беседе с «Газетой.ru».

В первую очередь речь идёт об общем анализе крови. Это одно из базовых исследований, которое помогает установить наличие в организме отклонений и определиться с направлением дальнейшего обследования.

«Изменения, выявляемые в общем анализе крови, чаще всего неспецифические и не указывают на конкретную причину, их вызывающую. Исключением могут быть лимфопролиферативные заболевания (рак крови), такие как лейкемия, лимфома, при которых могут отмечаться значительные отклонения в процентном соотношении различных видов лейкоцитов», — рассказала врач.

Также следует регулярно сдавать общий анализ мочи. Он поможет выявить онкологию мочевыводящей системы, включая почки. В таких случаях в моче будут определяться эритроциты, белок (протеинурия), а также опухолевые клетки.

В свою очередь биохимический анализ крови покажет содержание в крови белков, глюкозы, сахара, холестерина, электролитов и других показателей. Важными показателями являются уровни таких веществ, как билирубин, АЛТ, АСТ, гамма-ГТП, щелочная фосфатаза, общий белок и его фракции. Наличие отклонений в них требуют дальнейшего обследования. Анализ крови на онкомаркеры поможет выявить, есть ли в организме раковые клетки. Онкомаркеры определяют в крови, моче, повреждённых тканях, отметила доктор.