Прокуратура и СК выясняют причины взрыва газа в доме по улице Ленина в Кизеле

Прокуратура Пермского края проводит проверку по факту взрыва газа в четырёхэтажном доме в Кизеле — городе в восточной части региона с населением около 13 тысяч человек. На место ЧП выехал заместитель краевого прокурора Алексей Иванов. Кроме того, там находится руководство прокуратуры Кизела, сотрудники правоохранительных органов и экстренные службы.

Разбор завалов на месте взрыва газа в доме по улице Ленина в Кизеле продолжается. Видео © Telegram / МЧС Пермского края

«Вопросы временного размещения жильцов дома, оказания им необходимых мер социальной поддержки находятся на контроле прокуратуры края», — информирует надзорное ведомство.

По факту инцидента также возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности ( п. «в» ч. 2 ст. 238 УК).

«Следствием установлено, что ... произошел хлопок газа, в результате чего обрушилась часть кровли и стен жилого дома», — сообщило региональное управление СК