Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 10:23

Российские войска за сутки разгромили позиции ВСУ в 138 районах

Российские войска за минувшие сутки поразили живую силу и технику Вооружённых сил Украины (ВСУ) в 138 районах в зоне спецоперации (СВО). Об этом сообщили в Минобороны РФ в четверг, 22 августа.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах», — указано в сообщении.

Группировка "Днепр" поразила две бригады ВСУ и ликвидировала до 30 солдат
Группировка "Днепр" поразила две бригады ВСУ и ликвидировала до 30 солдат

А ранее Life.ru писал, что украинские войска потеряли в боях с группировкой «Юг» ВС России свыше 700 бойцов. Кроме того, ВСУ лишились хорватской установки, двух станций РЭБ и трёх автомобилей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / dotshock

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров