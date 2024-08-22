Российские войска за сутки разгромили позиции ВСУ в 138 районах

Российские войска за минувшие сутки поразили живую силу и технику Вооружённых сил Украины (ВСУ) в 138 районах в зоне спецоперации (СВО). Об этом сообщили в Минобороны РФ в четверг, 22 августа.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах», — указано в сообщении.