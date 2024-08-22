Российские войска за сутки разгромили позиции ВСУ в 138 районах
Российские войска за минувшие сутки поразили живую силу и технику Вооружённых сил Украины (ВСУ) в 138 районах в зоне спецоперации (СВО). Об этом сообщили в Минобороны РФ в четверг, 22 августа.
«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах», — указано в сообщении.
А ранее Life.ru писал, что украинские войска потеряли в боях с группировкой «Юг» ВС России свыше 700 бойцов. Кроме того, ВСУ лишились хорватской установки, двух станций РЭБ и трёх автомобилей.
Shutterstock / FOTODOM / dotshock