Россия за СВО «перемолола» 640 самолётов, 17 тысяч танков и 25 тысяч единиц спецтехники ВСУ
МО РФ: ВС РФ уничтожили более 25 тыс. единиц военной техники ВСУ с начала СВО
Российская армия с начала спецоперации ликвидировала более 25 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники украинских ВС. Об этом рассказали в Минобороны России.
«Всего с начала проведения СВО уничтожены 640 самолётов, 282 вертолёта, 30 346 БПЛА, 575 зенитных ракетных комплексов, 17 352 танка и других боевых бронированных машин, 1 420 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13 530 орудий полевой артиллерии и миномётов, 25 014 единиц специальной военной автомобильной техники», — говорится в сообщении.
Ранее российские солдаты уничтожили четыре пусковые установки американского ЗРК Patriot. Также ВС РФ нанесли удары по четырём складам, где украинская армия хранила ракетно-артиллерийское вооружение.
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