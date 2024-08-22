Россия за СВО «перемолола» 640 самолётов, 17 тысяч танков и 25 тысяч единиц спецтехники ВСУ

Российская армия с начала спецоперации ликвидировала более 25 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники украинских ВС. Об этом рассказали в Минобороны России.

«Всего с начала проведения СВО уничтожены 640 самолётов, 282 вертолёта, 30 346 БПЛА, 575 зенитных ракетных комплексов, 17 352 танка и других боевых бронированных машин, 1 420 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13 530 орудий полевой артиллерии и миномётов, 25 014 единиц специальной военной автомобильной техники», — говорится в сообщении.