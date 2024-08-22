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Регион
22 августа, 10:33

Россия за СВО «перемолола» 640 самолётов, 17 тысяч танков и 25 тысяч единиц спецтехники ВСУ

МО РФ: ВС РФ уничтожили более 25 тыс. единиц военной техники ВСУ с начала СВО

Российская армия с начала спецоперации ликвидировала более 25 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники украинских ВС. Об этом рассказали в Минобороны России.

«Всего с начала проведения СВО уничтожены 640 самолётов, 282 вертолёта, 30 346 БПЛА, 575 зенитных ракетных комплексов, 17 352 танка и других боевых бронированных машин, 1 420 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13 530 орудий полевой артиллерии и миномётов, 25 014 единиц специальной военной автомобильной техники», — говорится в сообщении.

Появились фото сожжённой бронетехники ВСУ, попавшей в засаду в Курской области
Появились фото сожжённой бронетехники ВСУ, попавшей в засаду в Курской области

Ранее российские солдаты уничтожили четыре пусковые установки американского ЗРК Patriot. Также ВС РФ нанесли удары по четырём складам, где украинская армия хранила ракетно-артиллерийское вооружение.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / mojahata

Владимир Озеров
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