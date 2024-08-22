Для иноагентов в России предложили ввести ряд новых ограничений

В России призвали ввести для иноагентов дополнительные ограничения. Такое требование направил доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьёв на имя министра юстиции РФ Константина Чуйченко. Документ есть в распоряжении RT.

Эксперт предлагает дополнить новыми пунктами статью 11 Федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Сейчас статья содержит 20 пунктов и ограничивает иноагентов в сферах выборов, рекламы, экспертизы, образования, гостайны, господдержки, страхования, использования специальных налоговых режимов и прочего.

Юрист предлагает также признать возможным досрочное прекращение договоров о передаче авторского права иностранным агентам без выплаты компенсаций и штрафных санкций. Кроме того, Соловьёв просит запретить иноагентам делать рассылку своих материалов, в том числе отправлять уведомления о новых публикациях, в соцсетях и авторских группах. Также он призывает лишить данную группу граждан права получать гранты и другое финансирование от фондов, зарегистрированных на территории РФ.

«Исключить возможность для иноагентов пользоваться рефинансированием или частичным погашением взятых кредитов в рамках программ с государственной поддержкой. Ограничить иноагентов в праве на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны», — говорится также в документе Соловьёва.

Ранее стало известно, что из федерального перечня учебников убрали книги иноагентов. В частности, речь идёт о книгах доктора экономических наук Игоря Липсица*. Распоряжение касается учебников по финансовой грамотности для 5–7 и 8–9 классов, которые были написаны совместно группой авторов. Кроме того, из списка исчез учебник «Экономика: история и современная организация хозяйственной деятельности», а также «Экономика: основы экономической политики».